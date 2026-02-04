Trabzonspor, Fethiyespor'u 3-0 Geçti - Son Dakika
Trabzonspor, Fethiyespor'u 3-0 Geçti

04.02.2026 00:16
Fatih Tekke, zorlu sürecin devam ettiğini ve oyuncuların öz güvenini artırması gerektiğini belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u sahasında 3-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Her maç zor oluyor. Bu maç bile bana göre zor." dedi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üç golle galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Özellikle morale ihtiyacı olan oyuncuların gol atması da sevindirici. Oyun hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Zaten topa sahip olan her şeyde bir şeyler yapmak isteyen, oyun oynamak isteyen, doğal olarak kalite farkı olan kadroya karşı oynadığımızda rakibimiz de bekledi, hızlı hücumlara çıkma şansı kovaladı ama çok fazla bulamadı açıkçası. Ama kalemize gelen tek topta yine golü yedik, Allah'tan ofsayt oldu. Her maç zor oluyor. Bu maç bile bana göre zor. İkinci yarı her şeyiyle beraber iyi şeyler oldu diyebilirim. Ama bence özellikle yetenekli oyuncularımızın biraz daha sorumluluk alıp daha birebirleri, kendi yeteneklerini gösterecek o öz güveni sahaya sergilemeleri lazım. Çünkü biz tecrübeli oyuncularımızdan özellikle öz güvenimizi yukarıya çıkartacak aksiyonlar bekliyoruz. Maçın ikinci yarısında oldu, ilk yarısında çok fazla oldu diyemem. "

Kupada yollarına devam ettiklerini dile getiren Tekke, "Ama zor bir sürecimiz var. Özellikle hafta sonundan başlayan. Bu süreçte sakatlarımız da var. Bazı bölgelerde sorunlarımız da var. Dolayısıyla zor bir süreç bizi bekliyor. Eğer senede bir periyotta tam destek gerekiyorsa bence bu önümüzdeki 5 maçlık periyotta oyuncularıma gösterilmesi gerekiyor. Ligin seyrinde yerimizi tayin edecek bir 5 haftaya giriyoruz. Dolayısıyla herkesten beklentim Trabzonspor'un faydası için yapılabilecek neyse onu yapmak." şeklinde konuştu.

Tekke, Benjamin Bouchouari'nin performansına ilişkin ise "Benjamin bir önceki takımındaki performansından dolayı ve sakatlık riski olduğunu söylediklerinden ve biz bunu kulüp olarak hem İstanbul'da hem burada gerekli sağlık testinden geçirdik. Müzmin bir sakatlığı olmadı ve sahalara döndü ancak performans olarak beklediğimizin altında kaldı. Bunu kendi de söylüyor zaten. 10 üzerinden Benjamin'i tanımlarsak açık söylüyorum 2-3 performans ancak verilebilir diyebilirim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Fatih Tekke, Fethiyespor, Trabzonspor

