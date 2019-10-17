Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:57 Kaynak: DHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ekuban ile Onazi antrenmanda yer almadı. Mikel ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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