Trabzonspor, İstanbulspor'u 6-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor, İstanbulspor'u 6-1 Yendi

Trabzonspor, İstanbulspor\'u 6-1 Yendi
14.01.2026 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, İstanbulspor'u deplasmanda 6-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza yayının gerisinde Fahri Kerem Ay, Bouchari'ye yaptığı faul sonrası hakem Burak Demirkıran tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

57. dakikada sol taraftan Muçi'nin ortasına ön direkte iyi yükselen Batagov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

60. dakikada Folcarelli'nin pasında topla buluşan Muçi'nin uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

70. dakikada sol taraftan çizgiye inen Cihan Çanak'ın kale önüne ortasında iyi yükselen Olaigbe kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-4

85. dakikada sol taraftan Olaigbe'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Sikan'ın rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-5

90+1. dakikada Batagov'un ceza yayı solundan pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sikan'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-6

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Demirkıran, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Sambissa dk. 71), Demir Mermerci, Fatih Tultak, İzzet Ali Erdal (Yusuf Ali Özer dk. 46), Fahri Kerem Ay, İsa Dayaklı, Yunus Bahadır, Vefa Temel (Ömer Faruk Duymaz dk. 64), Cham (Mamadou dk. 64), Krstovski

Yedekler: Alp Tutar, Vorobjovas, Emir Kaan Gültekin, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Ertuğrul Sandıkcı

Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina (Taha Emre İnce dk. 89), Nwaiwu, Batagov, Cihan Çanak, Folcarelli (Salih Malkoçoğlu dk. 79), Bouchouari (Ahmet Berat Tekke (dk. 89), Ozan Tufan (Nwakaeme dk. 66), Muçi (Sikan dk. 66), Olaigbe, Augusto

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Yakuphan Sarıalioğlu, Oğuzhan Ertem

Goller: Krstovic (dk. 29) (İstanbulspor), Muçi (dk. 41 ve 60), Batagov (dk. 57), Olaigbe (dk. 70), Sikan (dk. 85 ve 90+!) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Fahri Kerem Ay (dk. 53) (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, İstanbulspor, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, İstanbulspor'u 6-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
Manchester United’ın yeni teknik direktörü belli oldu Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
O yüzden ’’Evet’’ demiş Kante’nin Fenerbahçe’yi seçme nedenini duyurdular O yüzden ''Evet'' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular
Diplomasi trafiği hız kazandı Bakan Fidan’dan peş peşe İran temasları Diplomasi trafiği hız kazandı! Bakan Fidan'dan peş peşe İran temasları
Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman’ın çocukluk halleri gündem oldu Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu

20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
19:59
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü
Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
19:58
Witkoff: Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması başladı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı
19:47
PFDK kararları açıklandı Fenerbahçeli futbolcuya ceza
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
19:37
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
19:22
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 20:41:46. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, İstanbulspor'u 6-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.