Trabzonspor kafilesi kente geldi

İstanbul'da yapılan Ziraat Türkiye Kupası final maçında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor kente döndü.

THY'ye ait özel bir uçakla 03.00'de İstanbul'dan hareket eden kafile, 04.45'de Trabzon Havalimanı'na ulaştı.

Sezonun son maçının oynanması nedeniyle bordo-mavili takım, İstanbul'dan dağılarak tatile çıktı. Kafileyle 10 futbolcu Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan dönen kafileyi Trabzon'da taraftarlar, meşaleler ve marşlar eşliğinde coşkulu bir şekilde karşıladı.

Abdülkadir Parmak, havalimanı çıkışında kupayı taraftarlara göstererek havaya kaldırdı.

Yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, karşılamaya gelen tüm taraftarlara teşekkür ederek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

Futbolculardan kolbastılı video

Bu arada, Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından bordo-mavili futbolcuların maç sonrası soyunma odasında yer alan sevinçleri ve oynadıkları kolbastı oyununun görüntüsünü paylaştı.

Futbolculardan Abdülkadir Ömür, Arda Akbulut ve Hüseyin Türkmen'in kupa sevincini kolbastı oynayarak yaşadıkları görüntülerde yer aldı.