Trabzonspor kafilesi Sivas'a geldi

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ile 22 futbolcu yer aldı. Bordo-mavili takım daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti.

Trabzonspor , Süper Lig'in 32. haftasında DG Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas'a geldi.

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