Trabzonspor Kocaelispor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.
Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi, ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle başlamak istiyor.
Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor, Paul Onuachu ise Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
