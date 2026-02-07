Trabzonspor, Merkezefendi\'yi 91-76 Yendi

SALON: Hayri Gür Spor

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

TRABZONSPOR: Reed 26, Grant, Tinkle, İsmail Cem Ulusoy 13, Berk Demir 8, Yeboah 16, Hamm 11, Ege Arar 2, Taylor 9, Silins, Dorukhan Engindeniz, Delgado 6

YUKATEL MERKEZEFENDİ: Emre Tanışan, Griffin 13, Bleijenbergh 5, Ömer Can İlyasoğlu 9, Miles 7, Badzim 5, Cazalon 10, Omic 8, Egemen Güven 5, Mahir Ağva 14

1'İNCİ PERİYOT: 23-17

DEVRE: 40-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-58

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 91-76 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçla üst üste 10'uncu galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, ilk periyodu 23-17 önde tamamladı. İkinci periyotta konuk ekibin farkı eritmesine rağmen ev sahibi ekip soyunma odasına 40-38'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta skor üstünlüğünü koruyan bordo-mavililer, final periyodunda oyunun kontrolünü tamamen eline alarak parkeden 91-76 galip ayrıldı. Bordo-mavili takımın başarılı oyuncusu Marcquise Reed 26 sayıyla hem takımının hem de maçın en skorer oyuncusu oldu.