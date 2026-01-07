Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, İstanbul'a geldi.
Viyana'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Nwaiwu'yu kulüp yetkilileri karşıladı.
Son olarak Avusturya ekibi Wolfsberger'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavililerle sözleşme imzalaması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Nijeryalı Stoperi Karşılıyor - Son Dakika
