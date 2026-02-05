Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü Samsunspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Samsunspor'a hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?