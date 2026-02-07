Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 Mağlup Etti

07.02.2026 22:20
Trabzonspor, Samsunspor'u Trendyol Süper Lig'de 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson (Dk. 61 Soner Gönül), Celil Yüksel (Dk. 46 Elayis Tavsan), Makoumbou, Ntcham (Dk. 73 Mouandilmadji), Holse, Assoumou (Dk. 61 Mendes), Ndiaye

Trabzonspor: Onana, Lovik, Batagov, Nwaiwu, Pina (Dk. 88 Ozan Tufan), Folcarelli, Oulai, Augusto (Dk. 72 Umut Nayir), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+4 Nwakaeme), Muçi, Onuachu (Dk. 88 Okay Yokuşlu)

Goller: Dk. 23 ve 81 Onuachu, Dk. 90+1 Muçi (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Folcarelli (Trabzonspor), Dk. 44 Ntcham, Dk. 90+5 Makoumbou (Samsunspor)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi.

55. dakikada Oulai'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top ağlara gitti. VAR uyarısının ardından gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle hakem Alper Akarsu golü iptal etti.

81. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Umut Nayir'in pasında penaltı noktası üzerinde Onuachu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2

90+1. dakikada misafir takımın atağında Soner Gönül'ün ceza sahası içinde topun eline değmesi nedeniyle hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muçi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

Karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

Kaynak: AA

