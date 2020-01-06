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Trabzonspor son dakika transfer haberleri: Nedelev kulübüyle ipleri kopardı
6 saat önce
26 yaşındaki süper solak, Karadeniz ekibinden iyi bir teklif aldığını ve kariyerine bu kulüpte devam etmek istediğini Botev Plovdiv yöneticilerine iletti.
26 yaşındaki süper solak, Karadeniz ekibinden iyi bir teklif aldığını ve kariyerine bu kulüpte devam etmek istediğini Botev Plovdiv yöneticilerine iletti. Bulgar ekibinin hocası Ferrario Spasov da bu gelişmeyi doğruladı.
Nedelev'in kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. (Fotomaç)
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:51
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