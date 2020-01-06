Trabzonspor son dakika transfer haberleri: Nedelev kulübüyle ipleri kopardı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor son dakika transfer haberleri: Nedelev kulübüyle ipleri kopardı - Son Dakika Spor

Trabzonspor son dakika transfer haberleri: Nedelev kulübüyle ipleri kopardı

6 saat önce

26 yaşındaki süper solak, Karadeniz ekibinden iyi bir teklif aldığını ve kariyerine bu kulüpte devam etmek istediğini Botev Plovdiv yöneticilerine iletti.

Trabzonspor son dakika transfer haberleri: Nedelev kulübüyle ipleri kopardı, System.String[]

26 yaşındaki süper solak, Karadeniz ekibinden iyi bir teklif aldığını ve kariyerine bu kulüpte devam etmek istediğini Botev Plovdiv yöneticilerine iletti. Bulgar ekibinin hocası Ferrario Spasov da bu gelişmeyi doğruladı.


Nedelev'in kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. (Fotomaç)


Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:51 
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