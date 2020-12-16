Trabzonspor son dakikada penaltı kaçırdığı maçta Adana Demirspor'a penaltılarla yenildi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor, Adanademirspor'u konuk etti. Bordo mavililer, rakibine penaltı atışlarıyla mağlup oldu.

Karadeniz ekibinin golleri 55. ve 90. dakikada Vitor Hugo'dan geldi. Adana Demirspor ise 47. dakikada Yunus Akgün ve 79. dakikada Mehmet Akyüz ile rakip ağları sarsmayı başardı. Trabzonspor'da Lewis Baker 90. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Adana ekibinde Joher Rassoul 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Kupanın son şampiyonu olan bordo mavililer, bu sonuçla kupaya 5. turda veda etti. Demirspor ise adını bir üst tura yazdırdı.