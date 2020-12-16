Trabzonspor son dakikada penaltı kaçırdığı maçta Adana Demirspor'a penaltılarla yenildi
16.12.2020 21:06
Ziraat Türkiye Kupası, uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu. Trabzonspor, 2-2 sona eren normal sürenin son dakikasında gol atıp penaltı kaçırdığı maçta Adana Demirspor'a penaltılarla 4-3 mağlup oldu ve elendi. Adana ekibinde Joher Rassoul 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor, Adanademirspor'u konuk etti. Bordo mavililer, rakibine penaltı atışlarıyla mağlup oldu.
Karadeniz ekibinin golleri 55. ve 90. dakikada Vitor Hugo'dan geldi. Adana Demirspor ise 47. dakikada Yunus Akgün ve 79. dakikada Mehmet Akyüz ile rakip ağları sarsmayı başardı. Trabzonspor'da Lewis Baker 90. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Adana ekibinde Joher Rassoul 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Kupanın son şampiyonu olan bordo mavililer, bu sonuçla kupaya 5. turda veda etti. Demirspor ise adını bir üst tura yazdırdı.
Son Dakika İngiltere'de yüksek derecede bulaşıcı "kuş gribi" salgını Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Koronavirüsü atlatan yaşlı adam, devrilen traktörün altında kalarak can verdi Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı Soygun yapmak isterken kendi silahından çıkan kurşunla öldü ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu