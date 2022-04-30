Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu doyasıya kutladı - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu doyasıya kutladı

30.04.2022 23:58

Trabzonspor'un Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu garantilemesinin ardından Trabzonsporlu taraftarlar, Küçükçekmece'de şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Trabzonspor'un Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu garantilemesinin ardından Trabzonsporlu taraftarlar, Küçükçekmece'de şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'da bordo-mavili taraftarlar, 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu doyasıya kutladı. Sefaköy'de sokağa çıkan Trabzonsporlu taraftarlar, meşaleler yakıp, havai fişekler atarak şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Yaya ve araçlarıyla şampiyonluğu kutlayan bordo-mavililer, trafiğin de kilitlenmesine sebep oldu.

(Bora Akyol - Yunus Kılıç/İHA)

Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu doyasıya kutladı
Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu doyasıya kutladı
Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu doyasıya kutladı
Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu doyasıya kutladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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