Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu doyasıya kutladı - Son Dakika

Trabzonspor'un Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu garantilemesinin ardından Trabzonsporlu taraftarlar, Küçükçekmece'de şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'da bordo-mavili taraftarlar, 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu doyasıya kutladı. Sefaköy'de sokağa çıkan Trabzonsporlu taraftarlar, meşaleler yakıp, havai fişekler atarak şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Yaya ve araçlarıyla şampiyonluğu kutlayan bordo-mavililer, trafiğin de kilitlenmesine sebep oldu.

(Bora Akyol - Yunus Kılıç/İHA)