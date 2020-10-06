Trabzonspor transferde hedefi 12'den vurdu
Bordo-Mavililer 12 oyuncuyu kadrosuna katarken, 12 isimle de yollarını ayırdı
Tolga SAĞLAM/TRABZON, - Süper Lig'de 2019-20 sezonunu 2'nci sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi 12 oyuncuyu kadrosuna katarken, 12 isimle de fesih, sözleşme bitiş ve kiralama metoduyla yollarını ayırdı.
Bordo-Mavili ekibin transfer tablosu şöyle:GELENLER Vitor Hugo (Geldiği takım Palmeiras, 4 yıllık)Fousseni Diabate (Geldiği takım Leicester Ctiy, 3+1 yıllık)Flavio (Geldiği takım Bahia, 4 yıllık)Anders Trondsen (Geldiği takım Rosenborg, 4 yıllık)Marlon Xaiver (Geldiği takım Fluminense, 1 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık)Stiven Plaza (Geldiği takımReal Valladolid, 2 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık) Benik Afobe (Geldiği takım Stoke Ctiy, kiralık)Lewis Baker (Geldiği takım Chelsea kiralık)Djaniny Semedo (Serbest statü, 3 yıllık)Edgar Le (Geldiği takım Lille, Feyenoord'tan kiralıktan döndü)Anıl Başaran (Geldiği takım Balıkesirspor, 4 yıllık)Muhammet Taha Tepe ( Altınordu, 5 yıllık)SÖZLEŞMESİ SONA EREN FUTBOLCULARBadou NdiayeManoelFilip NovakJose SosaSÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FUTBOLCULARManuel da CostaGuilhermeDoğan ErdoğanNemanja AndusicSATILAN OYUNCULARAlexander Sörloth (Leipzig)KİRALANAN FUTBOLCULARKoray Kılınç (Turgutluspor)Anıl Başaran (Bandırmaspor)
Abdurrahim Dursun (Bandırmaspor)
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:39 - Kaynak: DHA
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