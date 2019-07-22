Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Ajman Club ile oynayacağı hazırlık maçı iptal oldu
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor'un Ajman Club ile oynayacağı hazırlık maçı iptal oldu

21 dakika önce

Trabzonspor'un yarın Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ajman Club ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.

Trabzonspor'un Ajman Club ile oynayacağı hazırlık maçı iptal oldu, System.String[]
Trabzonspor'un yarın Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ajman Club ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.
Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2'nci Lig ekiplerinden Szombathely Haladas takımı ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un daha önce yarın TSİ ile 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman Club takımı ile oynanması planlanan ikinci hazırlık maçı iptal edildi.
Bordo mavililer, yarın sabah yapacağı antrenmanla Avusturya'daki çalışmalarına devam edecek.


Birleşik Arap Emirlikleri, Trabzonspor, Macaristan, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pique, Trabzonspor'a Türkçe mesaj attı! Komedyen Manjunath Naidu, gösteri esnasında hayatını kaybetti UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu Trabzonspor'un Adebayor teklifi ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 00:15:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Ajman Club ile oynayacağı hazırlık maçı iptal oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]