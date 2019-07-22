Trabzonspor'un Ajman Club ile oynayacağı hazırlık maçı iptal oldu
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Trabzonspor'un yarın Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ajman Club ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:53 Kaynak: DHA
'un yarın Birleşik Arap Emirlikleri
takımı Ajman Club ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi. Avusturya
kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan
'ın 2'nci Lig ekiplerinden Szombathely
Haladas takımı ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un daha önce yarın TSİ ile 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman Club takımı ile oynanması planlanan ikinci hazırlık maçı iptal edildi.
Bordo mavililer, yarın sabah yapacağı antrenmanla Avusturya'daki çalışmalarına devam edecek.
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