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Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor

50 dakika önce

Trabzonspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor, System.String[]
Trabzonspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Linz kentinde kamp gerçekleştiren bordo-mavililer, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman takımı ile bu akşam oynayacağı maçın iptal edilmesi üzerine sabah teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlığı bulunan Majid Hosseini katılmazken, dün Haladas maçında oynayan futbolcular ise kısa süreli yenilenme antrenmanın ardından otele döndü.
Diğer futbolcular ise beşer kişilik 4 grup halinde dar alanda çift kale maç yaptı. Bu antrenman sırasında temponun oldukça yükselmesi ve sıcak hava nedeniyle birçok oyuncu kendini saha kenarına zor attı. Buzlu su dolu kovalara girerek serinlemeye çalışan oyuncular, daha sonra otele geçerek dinlenmeye başladı.
Ağaoğlu, idmanları takip ediyor
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, kampa geldiği ilk günden itibaren antrenmanların büyük bölümünü izliyor.
Futbolcularla diyalogları dikkati çeken Başkan Ağaoğlu, ilk antrenmanda ayakkabısı ayağını vurduğu için Abdülkadir Ömür'e kendi ayakkabılarını vermişti.
Ağaoğlu, bugünkü antrenmanda da bu ayakkabıları Abdülkadir Ömür'e imzalattı. Ağaoğlu, imzanın kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Bu ayakkabıları açık artırmaya sunup satacağım ve geliri de kulübe bağışlayacağım." dedi.
Ağaoğlu, daha sonra ise Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin başını okşayarak performansından dolayı tebrik etti.
Trabzonspor, bu akşam basına kapalı yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
Birleşik Arap Emirlikleri, Trabzonspor, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:54 Kaynak: AA
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