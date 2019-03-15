Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Cas Davası

Trabzonspor'un Cas Davası

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 2010-2011 sezonuyla ilgili şike davası sürecine FIFA'nın "müdahil olmama" yönündeki kararının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptıkları başvuruya ilişkin duruşma konusunda, "CAS bir adalet mekanizması ve...

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 2010-2011 sezonuyla ilgili şike davası sürecine FIFA'nın "müdahil olmama" yönündeki kararının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptıkları başvuruya ilişkin duruşma konusunda, "CAS bir adalet mekanizması ve CAS'ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS binasında gerçekleştirilen ve 8 saat süren duruşmaya, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcıları Önder Bülbüloğlu ve Ertuğrul Doğan, yöneticiler Ahmet Fikret Gökhan, Sertaç Güven, Eda Lermi Zorer ve kulüp avukatı Erdem Egemen ile İsviçre'de kulübü temsil eden Froriep Hukuk Bürosundan Jean Marguerat, Lucien Valloni ve Evin Durmaz'ın katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün argümanlarımızı büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla ortaya koyduk. Bizim açımızdan gayet iyi bir duruşma oldu. Başarılı bir savunma yaptık. Karşı tarafta FIFA, TFF ve Fenerbahçe avukatları da kendi savunmalarını gerçekleştirdi. CAS bir adalet mekanizması ve CAS'ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:07 Kaynak: AA

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor
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