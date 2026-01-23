Trabzonspor'un Hedefi Yarışta Kalmak - Son Dakika
Trabzonspor'un Hedefi Yarışta Kalmak

23.01.2026 23:28
Teknik direktör Fatih Tekke, yangını söndürdüklerini ve şimdi yarışın içinde olduklarını belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, göreve geldikleri ilk dönemde hedeflerinin yangını söndürmek olduğunu ve bunu başardıklarını belirterek, şimdi yarışın içinde olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçların kolay olmadığını belirterek, "Maçlarımızın zorlu geçeceğini söylüyoruz, bu maç da zor geçti. Üçüncü bölgede kaybettiğimiz toplar oldu. Yediğimiz golde hatalarımız var. Ancak hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyen ve bunun için mücadele eden bir ekip var. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Takımın ilk 11'inin tamamının yabancı oyunculardan oluşmasıyla ilgili soruya da yanıt veren Tekke, "Ben de 11 oyuncunun Trabzonlu olmasını isterim. Bu bir plan dahilinde yapılabilirdi. Trabzonlu çocuklarla ilgili her zaman söylüyorum. Bugün itibarıyla mevcut durum bu. Göreve başladığımızda farklı bir konumdaydık" ifadelerini kullandı.

"Neresinden bakarsanız bakın bu bir başarıdır"

Trabzonspor'da göreve geliş sürecine de değinen deneyimli teknik adam, "Trabzonspor'un ihtiyacı olan şey yangının söndürülmesiydi. Buraya gelişimin üzerinden 11 ay geçti. Yönetimimizle paralel gidiyoruz ve bu yangın söndürülmüştür. Neresinden bakarsanız bakın bu bir başarıdır" diye konuştu.

"İkinciliği kabul eden bir yapım yok"

Transfer süreciyle ilgili olarak başkanın net açıklamalar yaptığını hatırlatan Tekke, "Hangi teknik adam iyi bir oyuncusunu vermek ister? Önemli olan Trabzonspor'un menfaati. Herkes gitti, ben de gittim. Bu riskleri kim alabilirdi? Bir anda her şey gerçekleşmez. İkinciliği kabul eden bir yapım yok. Taraftarımızla aynı şeyleri düşünüyorum. Bu sezon için 1 ila 4 arası diyorum. Gerçeğin dışında bir şey söylemem" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımıza teklif gelmesi de bir değerdir"

Takımın gelişim sürecine de değinen Tekke, "Hatalarımız olabilir, oluyor da. Ekibimizle çok iyi çalışıyoruz. İstediğim ritim olmayınca oyunun detaylarını çok konuşamıyoruz. Herkesin bu değerin oluşmasında katkısı var. 23-24 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Önce yangını söndürmekti hedefimiz, bunu yaptık. Şimdi yarışın içindeyiz. Herkesin niyeti çok iyi, hatalar yaşanabiliyor. Oyuncularımıza teklif gelmesi de bir değerdir. Bu çok önemli" açıklamasında bulundu.

"Biz onu çok seviyoruz"

Nwaekeme ile ilgili olarak ise Fatih Tekke, "Gol pasına baktığımızda Zubkov'u orada her oyuncu göremezdi. Nwakaeme'yi 11 aydır tanıyorum. Şampiyon olmuş kadroda yer almış. Bence efsane olmuş biri. Biz onu çok seviyoruz. Trabzonspor'un verdiği karara saygı duyduğunu her zaman söylüyor. O hepimizin kalbinde. Onu biz çok seviyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Fatih Tekke, Futbol, Spor, Son Dakika

