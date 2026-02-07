Trabzonspor\'un Otobüsüne Taşlı Saldırı

TRABZONSPOR'un, Samsunspor maçı öncesi takım otobüsüne taşlı saldırı düzenleyen şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un Tekkeköy ilçesinde takım otobüsüne maç öncesi taşlı saldırı düzenlendi. O anlara ait görüntüler ise ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.