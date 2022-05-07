Trabzonspor'un şampiyonluğunu İsmail Türüt ile kutladılar - Son Dakika
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Trabzonspor'un şampiyonluğunu İsmail Türüt ile kutladılar

07.05.2022 23:34
Trabzonspor'un şampiyonluğunu İsmail Türüt ile kutladılar

Karadeniz'in sevilen sanatçısı İsmail Türüt, Zonguldak'ta konser verdi.

Karadeniz'in sevilen sanatçısı İsmail Türüt, Zonguldak'ta konser verdi. Trabzonspor'un şampiyonluğunun kutlandığı geceye katılan vatandaşlar horon oynadı.

Zonguldak'ta Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları çerçevesinde Karadenizli sanatçı İsmail Türüt konser verdi. Tır Parkı'nda gerçekleştirilen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Bazı vatandaşlar ellerindeki Trabzonspor bayrakları ile konsere katıldı. İsmail Türüt yaklaşık iki saat kaldığı sahnede Karadeniz Türküleri söyleyerek vatandaşlarla horon oynadı. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gecenin anısına sanatçı İsmail Türüt'e çeşitli hediyeler takdim etti. Ünlü sanatçı konser arasında hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini ise geri çevirmedi. Türüt, bir hayranına boynundaki Trabzonspor atkısını armağan etti.

Konser etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güvenlik önlemleri aldı. Siber polisler de broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

(Onur Altındağ - Emrecan Bayram/İHA)

Trabzonspor'un şampiyonluğunu İsmail Türüt ile kutladılar
Trabzonspor'un şampiyonluğunu İsmail Türüt ile kutladılar
Trabzonspor'un şampiyonluğunu İsmail Türüt ile kutladılar
Trabzonspor'un şampiyonluğunu İsmail Türüt ile kutladılar
Trabzonspor'un şampiyonluğunu İsmail Türüt ile kutladılar
Trabzonspor'un şampiyonluğunu İsmail Türüt ile kutladılar
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Kaynak: İHA

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