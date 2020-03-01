Trabzonspor'un yabancıları rekora imza attı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'un yabancıları rekora imza attı. - Son Dakika Spor

Trabzonspor'un yabancıları rekora imza attı.

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemini yaşıyor.

Trabzonspor'un yabancıları rekora imza attı., System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 23 maçta 54 gol atarken, bu gollerin 46'sı yabancılardan geldi. Geçtiğimiz sezon 43 golle elde edilen bu rekor, bu sezon ise şimdiden kırılmış oldu.


Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Rizespor'u 5-2 mağlup eden Trabzonspor'da forma giyen yabancı oyuncular bordo-mavili takıma bir ilki yaşattı. Bir maç eksikle bu sezon oynadığı 23 maçta rakip ağları 54 kez sarsarak tarihinin en gollü sezonunu yaşayan bordo-mavililerde yabancılar, 46 gole imza atarak Karadeniz ekibinin 53 yıllık tarihinde yeni bir rekora imza attı.


Sezon tamamlanmadan rekor kırdılar


Trabzonspor, kuruluşundan bugüne kadar kadrosunda 139 yabancı futbolcu barındırdı. Bordo-mavililer, yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi ise bu sezon yaşıyor. Geçtiğimiz sezonun tamamında Rodallega 15, Nwakaeme 10, Ekuban, Filip Novak ve Sosa 5, Onazi 2, Vahid Amiri de 1 gol kaydetmişti. Bu sezon ise Sörloth 19, Nwakaeme 9, Sosa 5, Sturridge 4, Novak ve Ekuban 2, Pereira, Hosseini, Ndiaye ve da Costa 1'er gol atan isimler oldu. Ayrıca devre arasında takımdan ayrılan Avdijaj'ın da 1 golü bulunuyor.


En çok yabancı ismin golle tanıştığı sezon


Trabzonspor kadrosunda 14 yabancı isim bulunduruyor. Bordo-mavililer, devre arasında takıma katılan savunma oyuncusu Manoel Messias dışında tüm oyunculardan yararlanırken, söz konusu isimlerden 10'u golle tanıştı. Sörloth, Nwakaeme Sosa, Sturridge Novak, Ekuban, Pereira, Hosseini, Ndiaye ve da Costa gol atan isimler oldu. Devre arasında takımdan ayrılan Avdijaj de bordo-mavili takım adına 1 gol kaydetti. Guilherme, Obi Mikel, Manoel Messias ve Campi ise Süper Lig'de henüz golle tanışamadılar.


Kadro mühendisliği


Son iki sezonda yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken bordo-mavili takımda yönetimlerin ve teknik heyetlerin yaklaşımı verim alma noktasında önemli etken oldu. Değişik ülkelerden gelip Trabzonspor forması giyen futbolculara 'yabancı oyuncu' demek yerine 'kontenjan oyuncusu' diyerek önemli bir mesaj veren Trabzonspor Kulübü, kadroda bulunan sporculardan istifa etme noktasında da önemli katkı sağladı.


Bordo-mavili takımın Süper Lig'de mücadele etmeye başlamasıyla ilk yabancı transferini yaptığı 1985-1986 sezonundan sonraki sezonlarda yabancıların attıkları goller sezon sezon şöyle oluştu:


1985-86: 1 (Jurgen Grof)


1988-89: 6 (Lukic)


1989-90: 3 (Jesic)


1990-91: 6 (Dukic)


1991-92: 6 (Cyzio)


1992-93: 10 (Cyzio 7, Shelapnytskyi 3)


1993-94: 29 (Shota Arvaledze 15, Archil 8, Gussev 5, Shelapnyüskyi 1)


1994-95: 17 (Shota Arveladze 12, Archil 3, Katchavara 2)


1995-96: 30 (Shota Arveladze 25, Archil 5)


1996-97: 12 (Shota Arveladze 10, Archil 1, Namsadze 1)


1997-98: 17 (Vugrinec 12, Jamarauli 3, Mise Mise 1, Rada 1)


1998-99: 18 (Vugrinec 12, Campbell 5, Kalitvıntsev 1)


1999-00: 9 (Vugrinec 5, Tetteh 3, Oliveira 1)


2000-01: 16 (Lobe 9, Lange 5, Serafimovski 2)


2001-02: 28 (Da Silva 9, Aurellio 8, Somers 5, Bushı 4, Jarro 1)


2002-03: 10 (Aurellio 6, Bushi 3, Somers 1)


2003-04: 16 (Yattara 6, Romashenko 6, Augustin 2, Somers 2)


2004-05: 21 (Szmykowiak 10, Yattara 8, Augistin 2, D'Heane 1)


2005-06: 15 (Yattara 7, Szmykowiak 5, Dokaj 1, Jun 1, Lee 1)


2006-07: 5 (Yattara 2, Santos 2, Stepanov 1)


2007-08: 5 (Yattara 3, Ayman 2)


2008-09: 15 (Colman 5, Alanzinho 4, Yattara 3. Promise 2, Cali 1)


2009-10: 14 (Colman 9, Gabriç 4, Alanzinho 1)


2010-11: 27 (Jaja 12, Teofilo 4, Yattara 3, Alanzinho 3, Brozek 2, Glowacki 2, Colman 1)


2011-12: 14 (Colman 4, Sapara 3, Henrique 2, Alanzinho 2, Brozek 1, Celustka 1, Cech 1)


2012-13: 18 (Adrian 5, Henrique 4, Vitek 2, Sapara 2, Emerson 2, Janko 1, Alanzinho 1, Colman 1)


2003-14: 23 (Henrique 13, Maluoda 5, Adrian 4, Colman 1)


2014-15: 27 (Cardozo 17, Medjaini 7, Belkalem 2, Yatabare 1)


2015-16: 14 (Cardozo, M'Bia 2, Marin 2, Medjani 1, Akokpo 1)


2016-17: 19 (Rodallega 6, N'Doye 5, Castillo 3, Bero 2, Onazi 2, Mas 1)


2017-18: 21 (N'Doye 5, Rodallega 5, Kucka 3, Novak 3, Onaze 2, Pereira 2, Bero 1)


2018-19: 43 (Rodallega 15, Nwakaeme 10, Ekuban, Filip Novak, Sosa 5, Onazi 2, Vahid Amiri 1)


2019-20: 46 (Sörloth 19, Nwakaeme 9, Sosa 5, Sturridge 4, Novak ve Ekuban 2, Pereira, Hosseini, Ndiaye, da Costa, Avdijaj 1) - TRABZON

Trabzonspor, Alanzinho, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi Sivasspor, Ankaragücü'nü 3-0 yendi Galatasaray-Gençlerbirliği maçında ikinci gol geldi! Canlı anlatım

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 19:46:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'un yabancıları rekora imza attı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]