Trabzonspor Yönetim Kurulu ile İstişare Kurulu bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Yönetim Kurulu ile İstişare Kurulu bir araya geldi - Son Dakika Spor

Trabzonspor Yönetim Kurulu ile İstişare Kurulu bir araya geldi

6 saat önce

Trabzonspor Yönetim Kurulu ve İstişare Kurulunun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir toplantı düzenlendi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu ile İstişare Kurulu bir araya geldi, System.String[]

Trabzonspor Yönetim Kurulu ve İstişare Kurulunun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir toplantı düzenlendi.


İstişare toplantısına Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcıları Ertuğrul Doğan, Emin Kahraman ve Müminhan Bilgin, yönetim kurulu üyeleri Yalçın Orhan, Sertaç Güven, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Özer Bayraktar, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer'in yanı sıra, eski başkanlardan Sadri Şener ile Salih Erdem, kurucu üyelerden Nizamettin Algan, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve üyeleri, İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer ve üyeleri, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve üyeleri, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve üyeleri, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu ve üyeleri, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ve üyeleri ile eski asbaşkanlardan Haşim Sayitoğlu, Ömer Gürsoy ve Erol Tuna ile eski yöneticiler ile birlikte TFF Başkan Yardımcısı Yılmaz Büyükaydın ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu katıldı.


Başkan Ağaoğlu'nun konuşmasıyla başlayan ve katılımcılarla karşılıklı olarak fikir alışverişinin gerçekleştiği toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantı sonucunda, yönetim kurulunun son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin aldığı kararları onayladıklarını beyan eden İstişare Kurulu, yönetim kuruluna tam destek verilmesi yönünde fikir birliğine vardı.


Katılımcılar daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - TRABZON

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek
Son Dakika: Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi Ndiaye, 1000 tane Trabzonspor forması alacağını açıkladı Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi!

Son Dakika Haberleri
22:56 Demir Grup Sivasspor, Antalya kampına başladı - Son Dakika Spor
22:55 Berna Gözbaşı Bu takımı ligden düşürmeyeceğime söz veriyorum - Son Dakika Spor
22:55 Uğur Tütüneker Erkan Zengin kalibre değiştirir - Son Dakika Spor
22:54 Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
22:38 MKE Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Spor
21:28 Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi! - Son Dakika Spor
20:52 Real Madrid, üç puanı üç golle aldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 23:00:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor Yönetim Kurulu ile İstişare Kurulu bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]