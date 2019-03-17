Trabzonsporlu Boksör Sürmeneli, Rusya'da Altın Madalya Kazandı
1 saat önce
Trabzonspor'un başarılı sporcusu Busenaz Sürmeneli, Rusya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Trabzonspor
'un başarılı sporcusu Busenaz Sürmeneli
, Rusya
'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa
Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, boksör Busenaz Sürmeneli'nin, Rusya'nın Vladikavkaz kentinde yapılan Ümit Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda, final maçında İtalyan boksör Angela Carini'yi 5-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, 69 kiloda mücadele eden Sürmeneli'nin altın madalya kazandığı kaydedilerek, "Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:43 Kaynak: AA
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