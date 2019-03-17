Son Dakika Haberleri: Trabzonsporlu Boksör Sürmeneli, Rusya'da Altın Madalya Kazandı

Trabzonsporlu Boksör Sürmeneli, Rusya'da Altın Madalya Kazandı

1 saat önce

Trabzonspor'un başarılı sporcusu Busenaz Sürmeneli, Rusya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Trabzonsporlu Boksör Sürmeneli, Rusya'da Altın Madalya Kazandı, System.String[]
Trabzonspor'un başarılı sporcusu Busenaz Sürmeneli, Rusya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, boksör Busenaz Sürmeneli'nin, Rusya'nın Vladikavkaz kentinde yapılan Ümit Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda, final maçında İtalyan boksör Angela Carini'yi 5-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 69 kiloda mücadele eden Sürmeneli'nin altın madalya kazandığı kaydedilerek, "Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:43 Kaynak: AA

Busenaz Sürmeneli, Rusya Federasyonu, Spor
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