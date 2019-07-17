Son Dakika Haberleri: Trafik değerlendirme toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Trafik değerlendirme toplantısı yapıldı

3 saat önce

2019 Yılı ilk 6 aylık Trafik değerlendirme toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında yapıldı.

Trafik değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]
2019 Yılı ilk 6 aylık Trafik değerlendirme toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda; 2019 Yılı ilk 6 aylık Trafik Değerlendirme toplantısı yapılarak, trafik çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda; "Trafik Kazalarını Önleme Planı, Bu Yolda Hep Birlikteyiz, Trafik Kural İhlal Tespit Tutanağı Düzenlenmesi, Önce Yaya Uygulaması, Mevcut Tedbirlerin Değerlendirilmesi ve Alınması ve Takip Edilmesi Gereken İlave Tedbirler" konuları görüşülerek, konularla ilgili sunumlar yapıldı ve istişarelerde bulunuldu.

Nevşehir Valisi İlhami aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve trafikle ilgili tüm paydaşlar katıldı. - NEVŞEHİR
İçişleri Bakanlığı, İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evin ortasında taşla yaşıyorlar! "Yer altı şehrinin girişlerinden biri olabilir" Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:10:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik değerlendirme toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]