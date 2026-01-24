Trafik İşaretlerine Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trafik İşaretlerine Dikkat!

24.01.2026 08:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yol yapım çalışmaları nedeniyle birçok yolda trafik işaretlerine uyulması şart.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çanakkale yolunun 27. kilometrelerinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometreleri yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmit-Yalova yolunun 11-12. kilometrelerinde ulaşım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen menfez çalışması dolayısıyla tek istikametten çift yönlü sağlanıyor.

Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde (Kocayatak Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Ordu çevre yolunun 0-9. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Ordu-Fatsa yolundan kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun 15-43. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik İşaretlerine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de Ergin Ataman’a çirkin saldırı İsrail'de Ergin Ataman'a çirkin saldırı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı İşte istediği rakam Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam
Arnavutköy’de İETT otobüsü kaza yaptı Arnavutköy'de İETT otobüsü kaza yaptı
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı 'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

09:01
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
08:51
Bebek Otel’de kriz Ali Koç, Okan Buruk’a ’’Senin de sıran gelecek’’ demiş
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş
08:38
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
08:36
Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli’nin yeni takımı bomba
Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli'nin yeni takımı bomba
08:12
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı
Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
08:07
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 09:09:35. #7.11#
SON DAKİKA: Trafik İşaretlerine Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.