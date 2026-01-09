Trafik İşaretlerine Uyun! - Son Dakika
Trafik İşaretlerine Uyun!

09.01.2026 08:24
Yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler kontrolsüz geçiş yapmamalıdır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Sapanca-Adapazarı kavşakları 119-121. kilometrelerinde (Göl Mahallesi mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun bu kesimi trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarımı ile Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşakları 0-7. kilometrelerinde aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve sistemlerinin revizyon çalışmaları nedeniyle trafik akışı aralıklarla kesilerek ulaşıma bir sonraki kavşaktan izin veriliyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 4. kilometresinde üst geçit yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bartın-Kastamonu il sınırı-Cide yolunun 14. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım, ağır taşıtlar hariç 13-15. kilometrelerdeki Abdulkadir Köyü yolundan devam ediyor.

Ayancık-Sinop yolunun 0-16. kilometrelerinde sel hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Havran yolunun 33-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Havran istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

