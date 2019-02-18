Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Adana'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Muhammet Ali Ö. idaresindeki 01 UY 011 plakalı otomobil, Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da Ferhat Daçdil'in kullandığı motosikletle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşerek yaralanan Daçdil, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alındı.

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