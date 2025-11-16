Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü

Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü
16.11.2025 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Keşap ilçesinde kavşakta iki aracın çarpışmasının ardından sürücüler arasında kavga çıktı. Kavgada ağır yaralanan emekli öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giresun'un Keşap ilçesinde, maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada darbedilen emekli öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ARAÇLAR KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Sahil Yolunda meydana gelen olayda, İ.İ.'nin kullandığı 61 ADL 995 plakalı araç ile emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un yönetimindeki 28 ADE 196 plakalı araç, kavşakta maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGADA YARALANAN EMEKLİ ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında İ.İ.'nin darbettiği ileri sürülen Abdullah Coşkun ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Coşkun, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede bulunan polis ekiplerince gözaltına alınan İ.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Giresun, trafik, Keşap, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Robbie Williams’tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur İşte masadaki 4 rakam 2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek Gündem olan iddiaya yanıt Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt
Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’a son görev Ailesine “Cuma günü yanınızdayım“ demiş Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'a son görev! Ailesine "Cuma günü yanınızdayım" demiş
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Müzikalde şok iddia Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı

22:09
Boşandığı kişinin eski kocasını öldürüp kendini vurdu
Boşandığı kişinin eski kocasını öldürüp kendini vurdu
21:58
Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart
Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart
21:20
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bahis soruşturması hakkında yeni açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis soruşturması hakkında yeni açıklama
20:13
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama
19:58
Kızılcık Şerbeti ile ilgili “hijyen“ iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı
Kızılcık Şerbeti ile ilgili "hijyen" iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı
18:16
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar Nedeni de bir o kadar ilginç
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2025 22:24:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.