Trafik Kazasında Beyin Ölümü: 7 Kişiye Organ Bağışı
Sağlık

Trafik Kazasında Beyin Ölümü: 7 Kişiye Organ Bağışı

Trafik Kazasında Beyin Ölümü: 7 Kişiye Organ Bağışı
22.01.2026 15:32
Denizli'de trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Ali Körnes'in organları 7 hastaya nakledilecek.

Denizli'de trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 49 yaşındaki Ali Körnes'in organları, 7 kişiye nakledilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan ve 13 Ocak'ta trafik kazası geçiren Körnes, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Körnes'in 9 gün sonra beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastanenin organ bağışı koordinatörlüğü ekipleri hastanın ailesiyle görüştü ve aile organları bağışlama kararı verdi.

Ali Körnes'in 2 kornea, 2 böbrek, kalp, ince bağırsak ve karaciğeri operasyonla alınarak İzmir ve Muğla'ya gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Körnes'ten alınan organların 7 hastaya yeni bir yaşam imkanı vereceğini kaydetti.

Organ bağışının önemine dikkati çeken Öztürk, "Her bağış, kelimenin tam anlamıyla yeni bir hayat demektir. Denizli'de 2025 yılında tespit edilen 27 beyin ölümüne karşılık 13 kişinin organları bağışlandı. 2026 yılının ilk bağışı da bu yapılan bağışla bugün gerçekleşti ve 7 hastaya umut oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

