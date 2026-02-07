Trafik Kazasında Gözaltına Alınan Sürücü Serbest Bırakıldı

Erzurum'da dün 4 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan tır sürücüsü, serbest bırakıldı.

Erzurum-Tortum kara yolunda SUV tipi araçla çarpıştıktan sonra yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü Nika S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Nika S. sevk edildiği hakimlikçe yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

Ramazan Katılmış idaresindeki 41 BZ 206 plakalı SUV tipi araç ile Nika S'nin kullandığı KI 098 NG plakalı tır, dün akşam saatlerinde Akdağ Mahallesi mevkisinde çarpışmış, kazada sürücü ile araçtaki Nurtekin A, Erdem Ö. ve İbrahim Ö. olay yerinde hayatını kaybetmişti.