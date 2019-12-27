Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş memleketi Batman'da toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş memleketi Batman'da toprağa verildi - Son Dakika

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş memleketi Batman'da toprağa verildi

6 saat önce

Hakkari'de görev yaparken izinli olarak gittiği İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Murat Kurt, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa veridi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş memleketi Batman'da toprağa verildi, System.String[]

Hakkari'de görev yaparken izinli olarak gittiği İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Murat Kurt, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa veridi.


Görev yaptığı Hakkari'den 5 günlük izin için İstanbul'da yaşayan ailesinin yanına giderken yaşadığı trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 23 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Kurt'un cenazesi memleketi Batman'ın Sason ilçesine getirilerek, akraba ve yakınlarının gözyaşları eşliğinde Kayabaşı Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Uzman Çavuş Murat Kurt'un cenazesine İlçe kaymakamı Abdullah Özadlı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, ilçedeki rütbeli askeri personeller ve çok sayda vatandaş katıldı. - BATMAN

Murat Kurt, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:34 Kaynak: İHA
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