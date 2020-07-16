Trafik kazasında ölen eski belediye başkanının mezarı, DNA testi için açıldı - Son Dakika

Trafik kazasında ölen eski belediye başkanının mezarı, DNA testi için açıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesi eski Kestel belde belediye başkanı İsa Küçülmez, 2002 yılında trafik kazasında hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesi eski Kestel belde belediye başkanı İsa Küçülmez, 2002 yılında trafik kazasında hayatını kaybetti. Küçülmez'in vefatının ardından bir süredir Alman sevgilisinin çocuğuyla ilgili babalık davası sürerken, bugün mahkeme heyetiyle birlikte mezarı açılarak DNA örneği alındı.

2002 yılında Konya- Ankara yolunun 63'üncü kilometresinde meydana gelen kazada Antalya'dan Ankara yönüne giden Sadık Sele yönetimindeki 07 E 8345 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nihat Küpeli yönetimindeki 06 BF 898 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Sadık Sele idaresindeki araçta bulunan dönemin Kestel Belde Belediye Başkanı İsa Küçülmez ile Antalya İl Genel Meclisi'nin ANAP'lı üyesi Mustafa Yüksel öldü, diğer araçta bulunan 4 kişi de yanarak yaşamını yitirdi.

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Kaza olduğu sırada Küçülmez'in birlikte yaşadığı Alman vatandaşı C.B., 2,5 aylık hamile olduğunu öğrendi. Daha sonra dünyaya gelen ve şu ande 17 yaşında olan kızı İ.A.B., yıllar sonra İsa Küçülmez'in soyadını alabilmek için dava açtı. Alanya 2'nci Aile Mahkemesi'nde haziran ayında görülen 5'inci duruşmada mahkeme heyeti mezarın açılmasına ve DNA örneği alınmasına karar verdi. Daha önce de mezar açılma konusu gündeme gelirken, tarafların anlaşması sonrası iptal edilmişti. Uzun süredir devam eden soy ağacı davası nedeniyle 5 tonluk mermer kaplı mezar bugün saat 14.00'te DNA testi için bugün savcılık kararıyla açıldı.

AİLE ADINA AVUKATI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Mezarın açılmasıyla ilgili İsa Küçülmez'in ailesinden avukatları aracılığıyla yazılı açıklama geldi. Açıklamada, "İsa Küçülmez'in mezarının açılmasına sebep olan davada biz davalı yan olan Hüsniye Küçülmez ve Ayben Çolak vekilleri olarak söz konusu fethi kabir işlemine üzülerek fiilen iştirak etmek durumunda kaldık. Davacı taraf söz konusu davayı açarak merhum İsa Küçülmez'in mezarının açılması talebinde bulunmuştur. Hüsniye Küçülmez ve Ayben Çolak vekilleri olarak, merhum İsa Küçülmez'in anısına saygıdan dolayı mezarının açılmasını hiçbir aşamada istemedik. Mezarın açılmaması için kanunen gerekli her yolu denememize ve bu konuda talepte bulunmamıza rağmen, davacı yanın ısrarlı talebi ve mahkemenin takdiri neticesinde mezarın açılmasına karar verilmiştir. Bu aşamada davanın sıhhati açısından başkaca bir açıklama yapamıyoruz" denildi.


Antalya, Kestel, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 21:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafik kazasında ölen eski belediye başkanının mezarı, DNA testi için açıldı - Son Dakika
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