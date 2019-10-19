Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi defnedildi
Son Dakika Güncel Trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi defnedildi

Trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi defnedildi

44 dakika önce

Sivas'ta halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun cenazesi (22), Kayseri'de toprağa verildi.

Sivas'ta halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun cenazesi (22), Kayseri'de toprağa verildi.

Emel Duruduygu için düzenlenen cenaze törenine Duruduygu'nun ailesi, sınıf arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı.

Duruduygu'nun sınıf arkadaşları tabutun başında gözyaşı dökerek dua etti.

Emel Duruduygu'nun cenazesi, Melikgazi ilçesi İldem Mahallesi'ndeki İldem Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Sivas Eğri Körü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu, otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Emel Duruduygu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, halk otobüsü sürücüsü ise yaralanmıştı.

Trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi defnedildi

Kayseri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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