Trafik magandaları helikopterli takiple yakalandı - Son Dakika

Trafik magandaları helikopterli takiple yakalandı

Adana'da otoyolda ters yönden giden araçlar polisin helikopter takibiyle tespit edilip para cezası uygulandı.

Adana'da otoyolda ters yönden giden araçlar polisin helikopter takibiyle tespit edilip para cezası uygulandı. Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda araçların ters yönden gittiği ihbarını alan Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri helikopterle denetime çıktı. Havadan yapılan kontrollerde, otoyol üzerindeki çıkışları geçen sürücülerin emniyet şeridini kullanarak ters yönden gittikleri görüntülendi. Polis kural ihlali yapan sürücüleri helikopterden 'siren' çalarak uyardı. Görüntülere yansıyan 2 araç sürücüsüne, 'Ters şeritte araç kullanma, trafiği tehlikeye sokma, emniyet kemeri takmama' suçundan toplamda bin 627 lira idari para cezası kesildi. Polisin helikopterle yaptığı denetim saniye saniye görüntülendi. - ADANA

Son Dakika

Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer evlendi! Damat, kendisinden 32 yaş büyük bir milyarder

Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi

Çocuklarının izinsiz videolarının çekildiği gören Bergüzar Korel isyan etti

Üç gün üç gece parti! Ünlü iş insanı Bodrum'a 3 günde yarım milyon bıraktı

Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti

Birlikte eğlendiği kadını öldüren evli adam, saklandığı delikte yakayı ele verdi

Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü

Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi