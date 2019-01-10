Trafikte Araçların Arasında Kalan Kağıt Genç Yaralandı
1 saat önce
Trafikte araçların arasında kalan kağıt genç yaralandıMALATYA - Malatya'da trafikte araçların arasında kalan kağıt toplayıcısı yaralandı.
Trafikte araçların arasında kalan kağıt genç yaralandı
MALATYA - Malatya
'da trafikte araçların arasında kalan kağıt toplayıcısı yaralandı.
Olay Battalgazi
ilçesine bağlı Zafer Mahallesi
'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Zafer Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde yolun karşısında geçmeyen çalışan Afgan uyruklu O.N. araçların arasında kalarak yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan O.N. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:57 Kaynak: İHA
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