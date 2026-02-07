Trafikte Güvenlik Önlemleri ve Yol Çalışmaları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Aydın Otoyolu (Aydın Çevre Yolu) ve bağlantı yollarında büyük üstyapı iyileştirme ve üstyapı teşkili işi kapsamında İzmir-Aydın istikameti Güney-1 Köprüsü Aydın-İzmir istikameti ve Aydın-İzmir istikameti Kadıköy Köprüsü derz betonu yenileme çalışmaları nedeniyle 10 Şubat'a kadar şerit kapama yapılacak, bu nedenle trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu 0-1. kilometrelerinde yapılacak onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten ve kontrollü sürdürülecek.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kepsut istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 56. kilometresindeki araç alt geçidinin (Trabzon şehir geçişi Değirmendere mevkisi), bölünmüş yolun Rize yönündeki yapısında gerçekleştirilecek elektrik sistemi bakım, onarım çalışması nedeniyle saat 10.00'a kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülecek.

Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kağızman-Tuzluca yolunun 19-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten ve iki yönlü izin veriliyor.