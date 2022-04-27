Trafikte karşılaşan husumetliler birbirlerine önce silah çektiler sonra sopalarla saldırdılar - Son Dakika
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Trafikte karşılaşan husumetliler birbirlerine önce silah çektiler sonra sopalarla saldırdılar

27.04.2022 18:31

Trafikte karşılaşan husumetliler birbirlerine önce silah çektiler sonra sopalarla saldırdılar Erzurum'da trafikte karşılaşan husumetli taraflar önce birbirlerine silah çekti, sonra da sopalarla saldırdı.

Trafikte karşılaşan husumetliler birbirlerine önce silah çektiler sonra sopalarla saldırdılar

ERZURUM - Erzurum'da trafikte karşılaşan husumetli taraflar önce birbirlerine silah çekti, sonra da sopalarla saldırdı. Kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Yakutiye ilçesi Tortum Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.G. husumetlisi olduğu akrabaları M.E.G. ve E.G. ile trafikte karşılaştı. Aralarında sözlü tartışmanın başlaması üzerine iddiaya göre, Y.G. araç içerisinden silah göstererek karşı tarafa tehditler savurdu. Ardından aracıyla yoluna devam eden Y.G.'nin önünü M.E.G. ve E.G. tarafından araçla kesildi. Araçtan inen şahıslar birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavgada araçların camları kırılırken Y.G. başından yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Başından yaralanan Y.G. olay yerinde ambulansta tedavisinin yapılmasının ardından M.E.G. ve E.G. ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafikte karşılaşan husumetliler birbirlerine önce silah çektiler sonra sopalarla saldırdılar
Trafikte karşılaşan husumetliler birbirlerine önce silah çektiler sonra sopalarla saldırdılar
Trafikte karşılaşan husumetliler birbirlerine önce silah çektiler sonra sopalarla saldırdılar
Trafikte karşılaşan husumetliler birbirlerine önce silah çektiler sonra sopalarla saldırdılar

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Yakutiye, Tragger, Erzurum, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte karşılaşan husumetliler birbirlerine önce silah çektiler sonra sopalarla saldırdılar - Son Dakika


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