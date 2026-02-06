Trafikte Kontrol ve Yavaşlama Uyarısı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı ile Buca Doğu Kavşağı kollarında aydınlatma direklerinin değişimi ve sistemlerinin revizyonu çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yol, 22.00-05.00 saatlerinde aralıklarla kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Kuyuluk-Çeşmeli kavşakları 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları dolayısıyla Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Samsun yolunun Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sağ banket trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle trafik akışına bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü izin veriliyor.

Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometreleri ile Yenişehir-Havalimanı istikametinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Havalimanı-Yenişehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Bartın-Kastamonu il sınırı-Cide yolunun 14. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım ağır taşıtlar hariç 13-15. kilometrelerdeki Abdulkadir Köyü yolundan sürdürülüyor.