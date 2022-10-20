Trafikte kural tanımaz turistler de cezadan kaçamadı

Antalya'da ehliyeti olmayan ve kask takmayan turistlere ceza

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kask takmadan motosiklet kullanan turist ve yerleşik yabancılara cezai işlem uygulandı. Uygulama sırasında Türkiye'ye girişinin üzerinden 6 ay geçtiği belirlenen Alman uyruklu yerleşik yabancıya, 749 TL idari para cezası uygulanırken, bir motosiklet sürücüsüne yetersiz ehliyetten işlem yapıldı, ehliyetsiz şekilde kaldırımda ilerleyen motosiklet sürücüsüne 3 bin 674 TL ceza uygulandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, başta motosiklet kask ve toplu taşımada fazla yolcu olmak üzere trafik kuralları konusunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçenin değişik noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan araç sürücülerine ihlal ettiği madde doğrultusunda cezai işlem uygulandı. Denetimlerde gerek turist gerekse yerleşik yabancı uyruklu sayısının her geçen gün arttığı gözlemlendi.

Orman İşletme Müdürlüğü önünde motosiklet sürücülerine yönelik kask ve toplu taşımalarda fazla yolculara yönelik denetim yapıldı.

"Karı kocaya ceza"

Denetimde önlü arkalı giden ve kaskları olmadığı için durdurulan 2 motosikletin sürücüsünün Ilıca Mahallesinde ikamet ettiği ve Alman vatandaşı karı-koca oldukları belirlendi. Pasaport ve ehliyetinden yapılan kontrolde Türkiye'ye giriş yapmasının üzerinden 6 aydan fazla süre geçtiği belirlenen kadın sürücüye 749 TL para cezası uygulanırken, üzerinde sürücü belgesi bulunmayan erkek sürücüye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan, motosiklet sahibine ise ehliyetsiz bir kişiye araç kullandırmaktan ayrı ayrı 3 bin 674'er TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Ayrıca her iki sürücüye de kasksız motosiklet kullanmaktan 192'şer TL para cezası uygulandı. Ekipler yabancı uyruklu aileyi, Türkiye'de ikamet etmeye devam etmeleri durumunda ya sürücü belgelerini değiştirmeleri, ya da Türkiye'den giriş-çıkış yapmaları, aksi taktirde her yakalamada 749 TL ceza uygulanacağı konusunda uyarı yaptı.

"Yolcu kask taktı, sürücü takmadı"

Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptıkları ve kiraladıkları motosikletle Manavgat ilçe merkezine gelirken trafik denetimine takılan Alman çiftten motosikleti kullanan erkeğin, kask olmasına rağmen takmadığı, yolcunun ise kask taktığı gözlendi. Motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan 192 TL para cezası uygulandı.

"650 CC olduğunu bilmiyordum"

Antalya Caddesinde gerçekleştirilen uygulamada trafik ekiplerini görünce yolun karşısına geçip kaldırımda yoluna devam eden ve ehliyetinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz motosiklet kullanmak ve kaldırımda sürmek suçlarından 4 bin 297 TL para cezası uygulandı.

Durdurulan motosiklet sürücüsü Aziz Çetin'e ise yetersiz ehliyetten bin 823 TL idari para cezası uygulandı.

Motosiklet sürücüsü Aziz Çetin, A-2 Ehliyeti olduğu için rahat bir şekilde motosiklete bindiğini belirterek "Ben kullandığım motosikletin 650 CC olduğunu bilmiyordum. Meğer A-2 ehliyeti 500 CC'ye kadar olan motosikletleri kullanabiliyormuş. Böylelikle bunu da öğrenmiş olduk. Yapacak bir şey yok. Cezamızı ödeyeceğiz" dedi.