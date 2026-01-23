Trafikte Tartışma Kanlı Bitti

Pendik'te, trafikte tartıştığı motokuryeyi otomobiliyle çarparak yaralayan tutuklu sanık Vedat Kızıl'a, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Vedat Kızıl katıldı, müşteki Fatih Ferah ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Savunmasını yapması için kendisine söz verilen Kızıl, "İddia edilen suçu işlemedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Kızıl, yaşanan olay için çok üzgün olduğunu savunarak, bunun iradesi dışında gerçekleştiğini öne sürdü.

Müşteki Ferah ise mahkemeden sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kızıl'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kararda, sanığın tutukluluk halinin ise devamına hükmedildi.

Olayın geçmişi

Çamçeşme Mahallesi'nde 9 Şubat 2025'te, 34 KYG 127 plakalı motosikletle ilerleyen Fatih Ferah ile aynı yönde seyreden 34 EH 6467 plakalı otomobilin sürücüsü Vedat Kızıl arasında trafikte tartışma yaşanmıştı.

Tartışma sonrasında motosikletli yanından geçtiği otomobilin dikiz aynasını kırmış, sürücü Kızıl ise otomobili motosikletlinin üzerine sürmüştü. Motosikletli, kendisine çarpan otomobil ile çekici arasında sıkışarak yaralanmıştı.

Olayın ardından yaralı, hastanede tedavi altına alındı. Otomobiliyle kaçmaya çalışırken 2 araca daha çarpan Kızıl, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

18 yıla kadar hapsi istenmişti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise olay sonucunda müşteki Ferah'ın karacigerde laserasyon, iki taraflı akciğer kontüzyonuna ve pnömotoraks'a çok sayıda kot kırığı ve yumusak doku lezyonuna neden olacak ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı aktarılmıştı.

Sanığın, müştekiye öldürme kastıyla çarparak önde bulunan araca müştekiyi sıkıştırmak suretiyle öldürmeye teşebbüs ettiği de anlatılan iddianamede, sanık Kızıl'ın "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.