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Trafikte tehlikeli yolculuk kamerada

6 saat önce

Trafikte tehlikeli yolculuk kamerada Motosikletin arkasına pazar arabası bağlayarak trafikte ilerledilerBURSA - Bursa'da bir vatandaş, motosikletin arkasına bağladığı pazar arabasıyla kazaya davetiye çıkardı.

Trafikte tehlikeli yolculuk kamerada

Motosikletin arkasına pazar arabası bağlayarak trafikte ilerlediler

BURSA - Bursa'da bir vatandaş, motosikletin arkasına bağladığı pazar arabasıyla kazaya davetiye çıkardı.

Bursa'da cep telefonuyla kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Bursa - İzmir yolu üzerinde bir erkek ve bir kadın, motosikletin arkasına bağladıkları pazar arabasıyla araçlara aldırmadan bir süre ilerledi. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kadının kask takmadığı görüntülere yansırken, sebze, meyve dolu pazar arabasının tekerleklerinin de çıkmak üzere olduğu görüldü. Bir süre ana yol üzerinde ilerleyen çift, ardından bir yola saparak evlerinin yolunu tuttu.

Trafikte tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:18 Kaynak: İHA
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