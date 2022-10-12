Trafikte yaşanan silahlı kavgada 1 tutuklama - Son Dakika
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Trafikte yaşanan silahlı kavgada 1 tutuklama

12.10.2022 14:54
Trafikte yaşanan silahlı kavgada 1 tutuklama

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde trafik meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilen ve 1 kişinin silahla vurularak yaralandığı kavgada gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde trafik meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilen ve 1 kişinin silahla vurularak yaralandığı kavgada gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

10 Ekim günü Serdivan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde trafik meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada 20 yaşındaki U.K. isimli şüpheli, 22 yaşındaki M.S.'yi silahla ayağından vurarak yaraladı. Saldırgan ve yanında bulunan F.K. (51), F.G. (23), A.D. (22) ve M.K. (21) otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - SAKARYA

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Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte yaşanan silahlı kavgada 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafikte yaşanan silahlı kavgada 1 tutuklama - Son Dakika
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