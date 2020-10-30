Trafo patladı, mahalle elektriksiz kaldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde trafo patlaması sonucu mahalle elektriksiz kaldı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kılıç Mahallesi'nde sabah saatlerinde elektrik trafosunda yangın meydana geldi. Çıkan yangın nedeniyle trafoda büyük hasar meydana gelirken mahallede elektrikler kesildi. Meydana gelen yangının büyük bir arızaya yol açtığı ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi. - ZONGULDAK
- Kaynak: İHA
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