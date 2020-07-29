Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da traktörün römorkundan düşen 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da traktörün römorkundan düşen 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesi Bahşioymağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedesi A. Yüksel'in (50) kullandığı traktörün römorkunun üzerinde bulunan 5 yaşındaki Halil Can Yüksel, geri manevra yapan traktörden aşağıya inmeye çalıştığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Traktörün arka tekerinin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Can Yüksel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:05

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi

Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı

Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı

On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı

Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü

Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak

Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı

Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor

Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak

Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi

Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı

Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı