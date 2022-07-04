Traktörleri takip eden yüzlerce karga, sürülen tarlalarda nasibini böyle arıyor

AYDIN Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın'da su kaynaklarının azalması ve toprağın kuruması ile birlikte kuşların beslenmek için uyguladığı yöntem tarlaları şenlendirdi. Traktörleri takip eden binlerce karga sürülen tarlalarda nasibini böyle arıyor.

Aydın'da enginar hasat sezonunun tamamlanması ile çiftçiler yeni ürün için arazilerini işlemeye başladı. Sürülen her araziye akın eden kargalar yeni sürülen toprağı karış karış gezip topraktan çıkan solucan ve böceklerle kendilerine ziyafet çekiyor.

Duruma alışık olduklarını özellikle kurak dönemlerde kargaların çift süren traktörleri takip ettiğini belirten Berkay Kaser, "Normal günlerde tarlada hiç karga olmuyor. Ama tarlayı sürmeye başladığımızda nereden geldiğini anlayamadığımız bir şekilde binlerce kuş sabanın arkasına akın ediyor. Çift sezonunda daha rahat beslenen kuşlar mutlu oluyor, kuşların oluşturduğu bu görüntü bizi de mutlu ediyor" dedi.