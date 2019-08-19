Son Dakika Haberleri: Traktörüyle kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Traktörüyle kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

1 saat önce

Kastamonu'da 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Traktörüyle kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı, System.String[]
Kastamonu'da 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Azdavay ilçesine bağlı Çamlıbük köyünde ailesiyle yaşayan 45 yaşındaki Halil Akbaş, 16 Ağustos cuma günü traktörüyle evinden ayrıldı.
Son kez ilçede görülen Akbaş'tan bir daha haber alınamaması nedeniyle ailesi ilgili kurumlara başvurdu.
Bunun üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından Akbaş'ı arama çalışması başlatıldı.
Azdavay, Pınarbaşı ve Ağlı ilçelerinin çevresinde yapılan aramalarda, arazinin dağlık olması nedeniyle UMKE ve AFAD tarafından drone kullanılıyor.
Kastamonu, Azdavay, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FİSKOBİRLİK, 25 kuruş fazla fiyatla fındık alımına başladı
Günlük burç yorumları 19 Ağustos 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Serdar Ortaç, boşandığı eşi Chloe Loughnan evden ayrılırken yolcu etmedi İran uyruklu dolandırıcılar, tırnakçılık yöntemiyle 7 bin lira çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 21:16:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktörüyle kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]