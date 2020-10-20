Trakya Belediyeler Birliğince bilim kurulu oluşturuldu - Son Dakika

Trakya Belediyeler Birliği tarafından, yerel yönetimlerin ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden akademisyenlerin katılımıyla bilim kurulu oluşturuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurulun Trakya özelinde, bölgedeki üniversiteler paydaşlığında, birliğe üyeliği bulunan belediyelerin ihtiyaç duyacakları proje alanları, uygulama örnekleri, yerel hizmet kalitesinin artırılması, küresel gelişmeler neticesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçların analizi, koordinasyon çalışmaları gibi benzer birçok konuda yerel hizmet kalitesine yönelik bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen birlik başkanı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, oluşturulan bilim kuruluyla yerel yönetimlerin hizmet kalitesine bölgedeki en önemli katkılardan birini sağladıklarını belirtti.

Bilim kurulu projesiyle bölgedeki üniversitelerdeki akademisyenlerin önemli bilimsel çalışmalarını teorilerini ve fikirlerini yerel yönetimlerin hizmet kalitesini arttırmaya yönelik olarak hayata geçirecekleri bir uygulama alanı elde edeceklerini aktardı.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de bilim kurulunda yer almaktan dolayı memnun olduğunu belirtti.

Bilimsel çalışma programına Kırklareli Üniversitesi ve Trakya Üniversitesinde görevli akademisyenler de katılım sağlıyor.