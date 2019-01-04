Trakya'da Kış

Trakya
'da kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
Trakya genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 50'ye yakın köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolları ulaşıma açabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ
'da da etkili olan kar yağışı, gece yarısından sonra şehir merkezi, Malkara
, Şarköy
ve Hayrabolu
ilçelerinde devam ediyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda çalışma yapıyor. Süleymanpaşa
, Hayrabolu, Şarköy ve Malkara ilçelerinde yağan kar, ilçelere bağlı mahallelerde de etkisini gösteriyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri de, bazı yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Malkara ilçesinin ardından, Süleymanpaşa, Muratlı
, Şarköy, Saray
ve Hayrabolu ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi.