KIRKLARELİ - Trakya'da "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci aralıksız sürüyor - Son Dakika

KIRKLARELİ - Trakya'da "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci aralıksız sürüyor

08.05.2021 11:49

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da polis ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da polis ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri, önlemler çerçevesinde kavşak ve meydanlarda denetim yapıyor.

Edirne'de muafiyet, şehirler arası seyahat izni, görev belgesi ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi yapan ekipler, tedbirlere uymayan vatandaşlara idari para cezası kesiyor.

Ekipler, marketlere araçlarıyla gelen vatandaşları denetleyip onları kurallara uymaları yönünde uyarıyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere birçok noktada denetim yapılıyor.

Ekipler özellikle market ve halk pazarının bulunduğu bölgelerde denetimlerine ağırlık verdi. Ekipler denetim noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.

Tekirdağ'da ise polis ekipleri, olası ihlallere karşı sık sık denetim yaptı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, normal zamanlarda yaya yoğunluğu bulunan Hükümet ve Cumhuriyet caddeleri ile sahil kesimi sessizliğe büründü.

Kentte ekipler, marketlere araçlarıyla gelen vatandaşları da kontrol ediyor.

KIRKLARELİ - Trakya'da yoğunlaştırılmış dinamik denetim süreci aralıksız sürüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da yoğunlaştırılmış dinamik denetim süreci aralıksız sürüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da yoğunlaştırılmış dinamik denetim süreci aralıksız sürüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da yoğunlaştırılmış dinamik denetim süreci aralıksız sürüyor

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Trakya'da 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' süreci aralıksız sürüyor - Son Dakika


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