Tekirdağ'da vinç operatörlüğü kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da vinç operatörlüğü kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

15.09.2022 09:58
Tekirdağ'da vinç operatörlüğü kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

Trakya Kalkınma Ajansı ve Çorlu TSO arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen vinç operatörlüğü kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı ve Çorlu TSO arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen vinç operatörlüğü kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi.

İşsiz ve dezavantajlı grupta yer alan gençlerin mesleki beceri elde etmesi ve istihdama kazandırılması amacıyla düzenlenen vinç operatörlüğü kursunu, ilk grupta bulunan 10 kursiyer tamamladı.

Çorlu TSO'da düzenlenen sertifika dağıtım törenine Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, kursiyerler ve vinç firmalarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Şahin, günümüzde liseden veya üniversiteden mezun olmanın, tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Eğitimin, bazı ek özellikler ile taçlandırılması gerektiğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Mesela bir yabancı dil öğrenmeniz, bazı alanlarda çalışarak ve araştırarak derinleşmek gibi. Bugün ülkemiz kalifiye olmayan iş gücü cennetidir. Öğrenmenin tüm yaş gruplarına dağıldığı ve hayat boyu sürdüğü günümüzde meslek kazandırma eğitimleri büyük önem arz ediyor. İş gücümüzü nitelikli hale getirmek için biz de çalışıyoruz. Bu konuda çalışan kurumlarımızı destekliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022-2023 yılları için belirlenen 'genç istihdamı' teması kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın birlikte gerçekleştirdiği bu proje ile eğitim alan ve uzun süredir işsiz olan ve niteliği olmayan 20 insanımızı meslek sahibi yaptık. İş makinesi kullanmayı öğrenen bu arkadaşlarımız vinç operatörlüğü hususunda sektörün ihtiyaç duyduğu elemanlar olacak."

İzzet Volkan da projenin her iki kurumun işbirliğinde hazırlandığını ve sektörün kalifiye eleman eksikliğini gidereceğini söyledi.

Desteklerinden dolayı Trakya Kalkınma Ajansına teşekkür eden Volkan, kursiyerlerin ayaklarına kadar gelen bu fırsatı iyi değerlendirdiğini ve kursa katılan ilk grubun tamamının sertifika almaya hak kazandığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Şahin ve Volkan katılımcılara sertifikalarını verdi. Toplantının ardından bir araya gelen kursiyerler ve vinç firmaları sahipleri arasında işe alım konusunda görüşmeler yapıldı.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Mahmut Şahin, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da vinç operatörlüğü kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi - Son Dakika

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